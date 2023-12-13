Семак ещё не принял решения по трансферу Артура в «Зенит»

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак ещё не принял решение по поводу трансфера нападающего бразильского «Палмейраса» Артура, об этом сообщает JornalFla10.

По данным источника, специалист ещё думает над переходом форварда, однако отмечается, что трансфер должен состояться в ближайшее время.

Ранее СМИ сообщали, что команда с берегов Невы заплатит за 25-летнего правого вингера 18 миллионов евро.

Стоит отметить, что он не играл за пределами Бразилии.

В текущем сезоне Артур принял участие в 59 играх во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.