Бывший игрок «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги первого отрезка сезона для «Спартака».

- Пятое место «Спартака» как оцениваете?

- У «Спартака» всегда стоит задача занять первое место. С учетом конца прошлого сезона, пятое место неудовлетворительное. Этот отрезок чемпионата команда провела по-разному. Были хорошие матчи и провальные.

- «Спартак» отстает от третьего места лишь на два очка, а от первого - на восемь. Как это оцените?

- Если учитывать, что «Спартак» больше интересует первое место, а не третье, то 8 очков с одной стороны не много, но с другой - в соперниках «Зенит» и «Краснодар», которые показывают более стабильную игру, наверное, это немало. Хотя все досягаемо. Все будет зависеть от личных встреч с командами первой пятерки.

- Почему «Спартак» так сильно шатает? Было несколько качественных игр, но случались и провальные, особенно в гостях, где в восьми матчах «красно-белые» набрали 7 очков.

- Частые смены состава, схемы игры шли не на пользу команде. Когда результаты были неудовлетворительные, Абаскаль начал нервничать и принимал не совсем правильные решения в плане состава. Подготовку команды мы не можем оценить, но вроде бы «Спартак» нигде не просаживался. Но с оптимальным составом не всегда были правильные решения, на мой взгляд.

- Можно ли сказать, что по сравнению с началом сезона оборону «Спартак» наладил?

- С приходом Бабича появился прогресс. Единственное, я не знаю ситуацию с Джикией. А так команда стала слаженнее действовать в обороне, более уверенно. Но все равно еще далеко до идеала.

- Джикия при Абаскале не будет играть в основном составе?

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- Исходя из того, что он конкретно присел на лавку, думаю, по нему будут приниматься какие-то решения. Не знаю, хочет ли сам Георгий остаться или уйти. Не представляю, какие отношения у него с Абаскалем и какая обстановка складывается. Здесь все зависит от Джикии и руководства клуба. Нужно обоюдное желание.

- Как оцените игру «Спартака» в полузащите?

- Команда всегда в этой линии выглядела неплохо. Всегда была мобильность, комбинационная игра, за исключением каких-то отрезков матчей. В принципе у меня осталось позитивное впечатление от игры полузащиты.

- Нужен ли «Спартаку» второй центрфорвард?

- Никто не откажется от качественного нападающего. Сейчас в «Спартаке» из номинальных форвардов есть только Соболев. Сейчас он стал неплохо выглядеть в оттяжке, раздает передачи. С Промесом они неплохо смотрелись в последнем матче, но для конкуренции и усиления атаки нужен еще один нападающий хорошего качества.

- Летом клуб приобрел Бонгонда, Рябчуку, Медину и Бабича. Все ли пришлись ко двору?

- С Мединой ситуация неоднозначная. Пока он выглядит не очень активно. Что касается Бонгонда, у него есть качества топового футболиста. Он быстрый, техничный. И забить может, и создать момент. Не знаю, почему он не всегда играет в основе. По своим качествам это неплохой футболист.

- По первой части чемпионата кого из ребят могли бы отметить?

- Пруцев стал уже значимой фигурой для команды. Литвинова я бы отметил, хотя у него с Абаскалем были свои моменты. Он не появлялся в составе. Промес - тоже важная фигура для «Спартака». С учетом всех негативных ситуаций вокруг него, он достаточно неплохо выглядел.

Елена Григорьевская