Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов во время матча против «Балтики» (1:0) в 18-м туре Российской премьер-лиги продемонстрировал своё знание как минимум трёх языков.

Пресс-служба казанцев опубликовала ролик, на котором Рахимов сначала общается со своими подопечными на русском, затем переходит на сербский, а с Валентином Вадой (Вада аргентинец) и вовсе общается на испанском.

Напомним, что казанцы стали одним из открытий текущего сезона. После неудачного старта «Рубин» взлетел до седьмого места в турнирной таблице, на котором и завершил первую часть сезона РПЛ.