Московский «Спартак» в зимнее трансферное окно готов заключить контракт с нападающим турецкого «Бешикташа» и сборной Камеруна Венсаном Абубакаром, об этом сообщает Laura Dave Media в социальной сети.

По данным источника, шансы на переход игрока оцениваются как высокие после того, как форвард был выведен из состава стамбульского клуба.

Контракт 31-летнего футболиста с «Бешикташом» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро.

В текущем сезоне Абубакар принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.