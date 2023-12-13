​Булатов дал прогноз на чемпиона России

Бывший игрок московского «Спартака» Виктор Булатов высказался о гонке за титул чемпиона России. Он склоняется к тому, что чемпионом Премьер-лиги в шестой раз подряд станет «Зенит». Сейчас, после восемнадцати сыгранных туров, питерцы располагаются на второй позиции в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на два зачётных балла.

«Я склоняюсь к тому, что «Зенит» своё возьмёт. Трансферы сделают своё дело. У команды есть опыт, по весне она включится. «Краснодару» же не хватит ресурсов, - слова Булатова приводит на своих страницах Metaratings.

Булатов отметил, что «Краснодар» играет нестабильно, и что много игроков команды отлучаются в национальные сборные.

Стоит сказать, что «Краснодар» ещё никогда не выигрывал чемпионат России.