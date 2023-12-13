Черданцев: Для меня не существует хейтеров

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал, как относится к критике в свой адрес в интернете.

Специалист отметил, что не обращает внимание на хейтеров, так как для него их просто не существует, ведь реакция подписчика является обычной кнопкой на клавиатуре, и неизвестно, что за ней скрывается.

«Этот же человек может подойти ко мне, сфотографироваться, что-то еще. Обращать внимание на лайки и дизлайки в интернете я давно перестал», - приводит слова Черданцева «РБ Спорт».

Напомним, что Черданцев на прошлой неделе впервые получил телевизионную премию «ТЭФИ» в номинации «лучший спортивный комментатор/ведущий спортивной программы».