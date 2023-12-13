В «Факеле» назвали страну, в которой пройдут все зимние сборы

Воронежский «Факел» проведёт все свои зимние сборы в Турции. Об этом вещает пресс-служба воронежского клуба.

Игроки команды выйдут из отпуска 9 января и проведут первую тренировку. 12 января клуб отправится в город Белек, что находится на средиземноморском побережье Турции. Там у «огнеопасных» в планах три сборов. Первый запланирован с 12 по 25 января, второй – с 29 января по 12 февраля, а третий – с 16 по 25 февраля.

Напомним, что «Факел» по началу сезона РПЛ располагался на дне турнирной таблицы, однако после прихода Сергея Ташуева на тренерский мостик «огнеопасные» забрались на 11 место турнирной таблицы и не проигрывали два месяца. Сейчас у команды 20 очков.

Ташуев: Я попросил омоложение состава «Факела»