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В «Факеле» назвали страну, в которой пройдут все зимние сборы

13 Декабря 2023 • 17:11 Комментировать

Воронежский «Факел» проведёт все свои зимние сборы в Турции. Об этом вещает пресс-служба воронежского клуба.

Игроки команды выйдут из отпуска 9 января и проведут первую тренировку. 12 января клуб отправится в город Белек, что находится на средиземноморском побережье Турции. Там у «огнеопасных» в планах три сборов. Первый  запланирован с 12 по 25 января, второй – с 29 января по 12 февраля, а третий – с 16 по 25 февраля.

Напомним, что «Факел» по началу сезона РПЛ располагался на дне турнирной таблицы, однако после прихода Сергея Ташуева на тренерский мостик «огнеопасные» забрались на 11 место турнирной таблицы и не проигрывали два месяца. Сейчас у команды 20 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел
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