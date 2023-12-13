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Агент: «Во второй части сезона Рыбус уже будет готов играть»

13 Декабря 2023 • 17:06 Комментировать
Балтика
0:1
Рубин

Роман Орещук, агент защитника «Рубина» Мацея Рыбуса, рассказал о сроках восстановления польского футболиста после травмы.

«Мацей работает в общей группе, во второй части сезона уже будет готов играть. Тренерский штаб решил поберечь его в последних играх команды», — приводит слова Орещука Metaratings.

Напомним, что Рыбус перешёл в казанский клуб минувшим летом из «Спартака» и успел провести за команду из столицы Татарстана лишь две игры, не отметившись в них результативными действиями. Контракт бывшего игрока сборной Польши с «Рубином» рассчитан до середины 2024 года.

После 18 туров чемпионата России «Рубин» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице, набрав 28 очков. Весенняя часть сезона начнётся в начале марта следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
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