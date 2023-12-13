​Дзюба подешевел, Соболев – тоже

В среду на страницах портала Transfermarkt были обновлены ценники футболистов из Российской премьер-лиги. Мы уже называли самых подешевевших, а также самых подорожавших игроков чемпионата России. Теперь посмотрим на оценочные стоимости некоторых известных футболистов.

Так, Артём Дзюба из «Локомотива» подешевел с 3,5 до 3 миллионов евро. Александр Соболев из «Спартака» тоже потерял часть оценочной стоимости – теперь его оценивают в 8 миллионов евро (было 9).

Ценники Фёдора Чалова из ЦСКА и Джона Кордобы из «Краснодара» остались прежними – форвардов оценивают в 12 миллионов евро. Сохранилась и оценочная стоимость спартаковца Квинси Промеса в 6 миллионов евро.

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