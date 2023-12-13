​Сафонов и Сперцян вышли на второе место в списке самых дорогих игроков РПЛ

Авторитетный портал Transfermarkt переоценил стоимости футболистов, которые играют в Премьер-лиге России. Как следствие, в верхней части списка самых дорогих игроков чемпионата произошли изменения.

Самым дорогим футболистов РПЛ остаётся полузащитник «Зенита» Вендел, хоть он и потерял 2 миллиона евро в стоимости. Бразилец оценивается в 22 миллиона евро.

На второе место ворвались подорожавшие Матвей Сафонов и Эдуард Сперцян из «Краснодара» - их теперь оценивают в 18 миллионов евро. Также вторую строчку делит зенитовец Клаудиньо.

На четвёртой позиции находится Дуглас Сантос (15 миллионов евро), а на пятой – Вильмар Барриос (14 миллионов евро).

Дуглас Сантос стал самым подешевевшим игроком РПЛ, на втором месте тоже игроки «Зенита»

Сперцян, Кассьерра и Гарре – самые подорожавшие игроки РПЛ