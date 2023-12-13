Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Дуглас Сантос стал самым подешевевшим игроком РПЛ, на втором месте тоже игроки «Зенита»

13 Декабря 2023 • 15:21 Комментировать

На страницах портала Transfermarkt была обновлена оценочная стоимость игроков из чемпионата России. Самым подешевевшим футболистом оказался защитник «Зенита» Дуглас Сантос – бразилец потерял 3 миллиона в ценнике. Теперь Сантоса оценивают в 15 миллионов, что, впрочем, тоже солидно по меркам РПЛ.

Второе место в рейтинге подешевевших игроков РПЛ поделили четыре игрока «Зенита», ценники которых снизились на 2 миллиона евро. В этом списке находятся Вендел (новая оценочная стоимость – 22 миллиона евро), Клаудиньо (18), Вильмар Барриос (14) и Ду Кейрос (3).  

Сезон Премьер-лиги России возобновится в марте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дуглас Сантос Вильмар Барриос Клаудиньо Маркус Вендел Ду Кейрос ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 13 Декабря
15:37 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба подешевел, Соболев – тоже
15:28 · Россия. Премьер-лига
​Сафонов и Сперцян вышли на второе место в списке самых дорогих игроков РПЛ
15:24 · Россия. Премьер-лига
Ещенко считает Ивича лучшим тренером первой части сезона в РПЛ
15:21 · Россия. Премьер-лига
​Дуглас Сантос стал самым подешевевшим игроком РПЛ, на втором месте тоже игроки «Зенита»
15:15 · Россия. Премьер-лига
​Сперцян, Кассьерра и Гарре – самые подорожавшие игроки РПЛ
15:09 · Россия. Премьер-лига
Медведев: «Реальных предложений по Сутормину в «Зенит» не поступало»
14:58 · Россия. Премьер-лига
Семшов не назвал «Зенит» фаворитом чемпионской гонки РПЛ
14:50 · Россия. Премьер-лига
Бубнов считает, что матч «Краснодар» — ЦСКА должен был завершиться вничью
14:36 · Россия. Премьер-лига
Галактионов не получил дополнительное наказание
14:28 · Россия. Премьер-лига
Агент Помазуна: «По окончании сезона мы точно не планируем дальше оставаться в «Урале»
14:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» начнёт подготовку к весенней части сезона 11 января
14:04 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Црвены Звезды» Миятович намерен перейти в «Фейеноорд», а не в «Зенит»
13:51 · Россия. Премьер-лига
Лучший бомбардир РПЛ Кассьерра получил травму
13:47 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Меня разочаровали игроки «Зенита»
13:44 · Россия. Премьер-лига
Ромащенко - о Захаряне: «Теперь дело за голами и передачами»
Все новости
Рекомендуем