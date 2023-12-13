​Дуглас Сантос стал самым подешевевшим игроком РПЛ, на втором месте тоже игроки «Зенита»

На страницах портала Transfermarkt была обновлена оценочная стоимость игроков из чемпионата России. Самым подешевевшим футболистом оказался защитник «Зенита» Дуглас Сантос – бразилец потерял 3 миллиона в ценнике. Теперь Сантоса оценивают в 15 миллионов, что, впрочем, тоже солидно по меркам РПЛ.

Второе место в рейтинге подешевевших игроков РПЛ поделили четыре игрока «Зенита», ценники которых снизились на 2 миллиона евро. В этом списке находятся Вендел (новая оценочная стоимость – 22 миллиона евро), Клаудиньо (18), Вильмар Барриос (14) и Ду Кейрос (3).

Сезон Премьер-лиги России возобновится в марте.