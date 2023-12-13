​Сперцян, Кассьерра и Гарре – самые подорожавшие игроки РПЛ

Авторитетный портал Transfermarkt обновил ценники футболистов, которые выступают в Российской премьер-лиге. Самый большой прирост в оценочной стоимости показали три игрока – Эдуард Сперцян из «Краснодара», Матео Кассьерра из «Зенита» и Бенхамин Гарре из «Крыльев Советов». Каждый из них стал дороже на 3 миллиона евро.

Сперцян теперь оценивается в 18 миллионов евро (было 15), Кассьерра – в 9 миллионов евро (было 6), а Гарре – в 8 миллионов евро (было 5).

На 2 миллиона евро подорожали Матвей Сафонов из «Краснодара» (новый ценник – 18 млн евро), Бителло из «Динамо» (10), Константин Тюкавин из «Динамо» (10), Максим Глушенков из «Локомотива» (7), Наир Тикнизян из «Локомотива» (7), Сергей Волков из «Краснодара» (5), и Аббосбек Файзуллаев из ЦСКА (4).