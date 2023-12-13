Семшов не назвал «Зенит» фаворитом чемпионской гонки РПЛ

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов ответил на вопрос, является ли «Зенит» фаворитом в гонке за чемпионский титул Премьер-лиги.

«Я бы не сказал, что фаворит, просто они более готовы, знают, как идти к чемпионству, постоянно борются за него, «Краснодар» только в этом году бросил такую перчатку. Но всё будет зависеть от психологии, фаворита нет, потому что очковый гандикап не такой большой», - цитирует Семшова ТАСС.

После первой части сезона, которая включила в себя восемнадцать туров, «Зенит» занимает в турнирной таблице второе место. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два очка.

Стоит отметить, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов.

Чемпионат Российской премьер-лиги возобновится после зимних каникул – в начале марта.