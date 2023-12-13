Тарасов: «Локомотив» всегда борется за самые высокие позиции»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о турнирных перспективах московского клуба.

По мнению футболиста, «железнодорожники» удачно завершили календарный год и способны побороться за самые высокие места.

«Очевидно, что «Локомотив» всегда борется за самые высокие позиции. Будет зависеть от подготовки ко второй части сезона, от того, возьмут ли новых футболистов. Но последние несколько игр «Локомотива» очень понравились», — цитирует Тарасова «Чемпионат».

В 18 турах РПЛ «Локомотив» набрал 31 очко и расположился на четвёртой строчке турнирной таблицы. Матчи чемпионата России возобновятся в марте следующего года.