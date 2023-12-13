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Осинькин оценил игру «Крыльев Советов» в 2023 году

13 Декабря 2023 • 13:17 Комментировать

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о выступлении своей команды в 2023 году.

«У «Крыльев» не очень качественной получилась концовка сезона-2022/23, и, наоборот, начало нынешнего чемпионата вышло удачным. Если все сложить, то можно поставить клубу «четверку» за год», - приводит слова главного тренера команды Sport24.

В заключительном матче перед зимним перерывом «Крылья Советов» на выезде потерпели крупное поражение от московского «Спартака» со счетом 0:3. После 18 проведенных туров чемпионата страны самарский коллектив набрал 29 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин
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