Осинькин оценил игру «Крыльев Советов» в 2023 году

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о выступлении своей команды в 2023 году.

«У «Крыльев» не очень качественной получилась концовка сезона-2022/23, и, наоборот, начало нынешнего чемпионата вышло удачным. Если все сложить, то можно поставить клубу «четверку» за год», - приводит слова главного тренера команды Sport24.

В заключительном матче перед зимним перерывом «Крылья Советов» на выезде потерпели крупное поражение от московского «Спартака» со счетом 0:3. После 18 проведенных туров чемпионата страны самарский коллектив набрал 29 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице.