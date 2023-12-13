«Зенит», ЦСКА и «Локомотив» нацелились на турецкого игрока

Защитник Абдулкерим Бардакчи, который выступает за стамбульский «Галатасарай», пользуется спросом среди топ-клубов Российской премьер-лиги.

Как сообщается на страницах «Чемпионата», в приглашении игрока заинтересованы сразу несколько представителей РПЛ. Речь идет о московских ЦСКА и «Локомотиве», а также петербургском «Зените».

Трансферная стоимость Бардакчи оценивается в 7,5 миллиона евро. Срок действующего контракта защитника с «Галатасараем» рассчитан до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Турции игрок провел 13 поединков, забил гол и получил две желтые карточки.