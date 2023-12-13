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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит», ЦСКА и «Локомотив» нацелились на турецкого игрока

13 Декабря 2023 • 13:09 Комментировать

Защитник Абдулкерим Бардакчи, который выступает за стамбульский «Галатасарай», пользуется спросом среди топ-клубов Российской премьер-лиги.

Как сообщается на страницах «Чемпионата», в приглашении игрока заинтересованы сразу несколько представителей РПЛ. Речь идет о московских ЦСКА и «Локомотиве», а также петербургском «Зените».

Трансферная стоимость Бардакчи оценивается в 7,5 миллиона евро. Срок действующего контракта защитника с «Галатасараем» рассчитан до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Турции игрок провел 13 поединков, забил гол и получил две желтые карточки.

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