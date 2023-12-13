Спортивный директор «Ахмата»: «С некоторыми игроками придётся расстаться»

В грозненском «Ахмате» недовольны результатом команды в первой половине сезона чемпионата России. Об этом заявил спортивный директор клуба Руслан Газзаев.

«Турнирным положением недовольны. Чтобы это исправить, необходимо усиление. Мы этим занимаемся. С некоторыми игроками, скорее всего, придется расстаться», - приводятся слова Газзаева на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что после 18 сыгранных туров «Ахмат» набрал 17 баллов и занимает лишь 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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