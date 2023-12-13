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В «Ахмате» приняли решение по Ромащенко

13 Декабря 2023 • 12:57 Комментировать

В грозненском «Ахмате» доверяют нынешнему главному тренеру команды Мирославу Ромащенко. Об этом в разговоре с журналистами рассказал спортивный директор клуба Руслан Газзаев.

«Вопрос ухода Ромащенко даже не обсуждается. Он продолжит тренировать команду. У нас абсолютное взаимопонимание», - приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Ромащенко был назначен на пост главного тренера грозненского коллектива в августе нынешнего года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года.

На зимний перерыв в Российской премьер-лиге «Ахмат» отправился на 13-м месте в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Мирослав Ромащенко Ахмат Руслан Газзаев ещё теги
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