В «Ахмате» приняли решение по Ромащенко

В грозненском «Ахмате» доверяют нынешнему главному тренеру команды Мирославу Ромащенко. Об этом в разговоре с журналистами рассказал спортивный директор клуба Руслан Газзаев.

«Вопрос ухода Ромащенко даже не обсуждается. Он продолжит тренировать команду. У нас абсолютное взаимопонимание», - приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Ромащенко был назначен на пост главного тренера грозненского коллектива в августе нынешнего года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года.

На зимний перерыв в Российской премьер-лиге «Ахмат» отправился на 13-м месте в таблице.