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Ледяхов оценил летнюю трансферную кампанию «Спартака»

13 Декабря 2023 • 12:51 Комментировать

Российский тренер Игорь Ледяхов поделился мнением о летних трансферах московского «Спартака».

Напомним, в прошлое трансферное окно «красно-белые» подписали Олега Рябчука, Тео Бонгонда, Хесуса Медину и Срджана Бабича.

«Только Бабич завоевал твердое место в основном составе. Остальные же вроде неплохие футболисты, но не показывают тот уровень, который от них требуется», — заявил Ледяхов Bobsoccer.

Специалист добавил, что в начале сезона хорошую результативную серию выдал Бонгонда, однако со временем он потерял место в составе.

В текущем сезоне РПЛ «Спартак» провел 18 матчей, в которых заработал 30 очков. Такое количество баллов позволяет «красно-белым» находиться на пятой позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Ледяхов Тео Бонгонда Срджан Бабич ещё теги
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