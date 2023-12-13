Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ледяхов: «Спартаку» не хватает чистого опорника

13 Декабря 2023 • 12:46 Комментировать

Экс-игрок «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о полузащите «красно-белых».

По мнению эксперта, сейчас столичному коллективу не хватает опорного хавбека.

«Литвинов — хороший футболист, но он много игр пропустил, в том числе из-за травм. Поздно стал выходить в основном составе Пруцев. Когда он постоянно появлялся в нем в конце года, то помогал добиваться результата», — приводит слова Ледяхова Bobsoccer.

В нынешнем сезоне Литвинов сыграл в 16 матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями. На счету Пруцева 17 выходов на поле, два мяча и три голевых паса.

«Спартак» ушел на зимний перерыв на пятом месте в чемпионате России. В активе команды Гильермо Абаскаля 30 очков после 18 туров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Ледяхов Руслан Литвинов Данил Пруцев ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 13 Декабря
13:31 · Россия. Премьер-лига
Тарасов: «Локомотив» всегда борется за самые высокие позиции»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Осинькин оценил игру «Крыльев Советов» в 2023 году
13:15 · Россия. Премьер-лига
Игонин: «Ничего критичного в возможном уходе Вендела я не вижу»
13:09 · Россия. Премьер-лига
«Зенит», ЦСКА и «Локомотив» нацелились на турецкого игрока
13:02 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Ахмата»: «С некоторыми игроками придётся расстаться»
12:57 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» приняли решение по Ромащенко
12:51 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов оценил летнюю трансферную кампанию «Спартака»
12:46 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов: «Спартаку» не хватает чистого опорника
12:37 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов: «Спартак» не имеет права находиться там, где он находится
12:30 · Россия. Премьер-лига
Степашин предложил проверять судей на детекторе лжи
12:28 · Россия. Премьер-лига
Шмаров - о «Спартаке»: «Какая разница, кого ставить тренером, если футболисты не играют»
12:23 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» рассматривало кандидатуру Карпина
12:19 · Россия. Премьер-лига
Мантуан: Хотелось бы как можно раньше оформить титул
12:17 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» рассказали о судьбе арендованных игроков
12:12 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» планирует усилиться зимой
Все новости
Рекомендуем