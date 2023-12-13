Ледяхов: «Спартаку» не хватает чистого опорника

Экс-игрок «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о полузащите «красно-белых».

По мнению эксперта, сейчас столичному коллективу не хватает опорного хавбека.

«Литвинов — хороший футболист, но он много игр пропустил, в том числе из-за травм. Поздно стал выходить в основном составе Пруцев. Когда он постоянно появлялся в нем в конце года, то помогал добиваться результата», — приводит слова Ледяхова Bobsoccer.

В нынешнем сезоне Литвинов сыграл в 16 матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями. На счету Пруцева 17 выходов на поле, два мяча и три голевых паса.

«Спартак» ушел на зимний перерыв на пятом месте в чемпионате России. В активе команды Гильермо Абаскаля 30 очков после 18 туров.