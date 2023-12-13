Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мирзов: «Грустно, что Федун отошёл от футбольных дел»

13 Декабря 2023 • 11:17 Комментировать

Бывший игрок московского «Спартака» Резиуан Мирзов, ныне выступающий за «Нефтчи», высказался о решении Леонида Федуна продать столичный клуб летом прошлого года.

«Он с любовью относился к «Спартаку», переживал за него. Это ощущали все игроки команды. Российский футбол потерял уважаемого человека. Грустно, что Федун отошел от футбольных дел», - приводятся слова Резиуана на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Федйн являлся владельцем «красно-белых» с 2004 по 2022 год. Сейчас московским клубов руководит компания «Лукойл».

По итогам первой части нынешнего сезона РПЛ «народная команда» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Резиуан Мирзов ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 13 Декабря
11:18 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Спартак» будет четвёртым или пятым в ближайшие пять лет»
11:17 · Россия. Премьер-лига
Мирзов: «Грустно, что Федун отошёл от футбольных дел»
11:10 · Россия. Премьер-лига
Ещенко: «Спартаку» надо доиграть сезон с Абаскалем»
11:03 · Россия. Премьер-лига
Рахимов рассказал, кто из игроков «Рубина» может уехать в Европу
10:45 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» Мантуан: «Главный раздражитель — это «Спартак»
10:40 · Россия. Премьер-лига
Ещенко подвёл итоги первой половины сезона РПЛ
10:26 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» прокомментировали новость об уходе Вендела
10:13 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» Мантуан: «Мы прекрасно понимаем, что не показываем той яркой игры, которую привыкли видеть болельщики»
09:56 · Россия. Премьер-лига
Мантуан: «Краснодар» — достойный конкурент в борьбе за золото»
09:36 · Россия. Премьер-лига
Булыкин оценил перспективы московских команд в РПЛ
09:18 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Лидерство «Краснодара» неожиданно»
09:16 · Россия. Премьер-лига
Вендел решил уйти из «Зенита» 2
08:10 · Россия. Премьер-лига
Андреев: «Смена главного тренера повлияла на результаты «Оренбурга»
00:25 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» проведёт все зимние сборы в Турции
12 Декабря
23:53 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Файзуллаев демонстрирует очень хорошую игру»
Все новости
Рекомендуем