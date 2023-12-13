Мирзов: «Грустно, что Федун отошёл от футбольных дел»

Бывший игрок московского «Спартака» Резиуан Мирзов, ныне выступающий за «Нефтчи», высказался о решении Леонида Федуна продать столичный клуб летом прошлого года.

«Он с любовью относился к «Спартаку», переживал за него. Это ощущали все игроки команды. Российский футбол потерял уважаемого человека. Грустно, что Федун отошел от футбольных дел», - приводятся слова Резиуана на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Федйн являлся владельцем «красно-белых» с 2004 по 2022 год. Сейчас московским клубов руководит компания «Лукойл».

По итогам первой части нынешнего сезона РПЛ «народная команда» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице.