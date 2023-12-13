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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ещенко: «Спартаку» надо доиграть сезон с Абаскалем»

13 Декабря 2023 • 11:10 Комментировать

Экс-футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался относительно будущего главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Спартаку» надо доиграть сезон с Абаскалем. Его надо оставлять, выбрать совместное направление развития. Руководство тоже новое, Абаскаль - молодой специалист. Совместно могут изменить ход», - передает слова Ещенко «Чемпионат».

Напомним, что после 18 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В первом матче чемпионата страны после перерыва «народная команда» на выезде встретится с петербургским «Зенитом».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Ещенко Гильермо Абаскаль ещё теги
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