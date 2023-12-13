Ещенко: «Спартаку» надо доиграть сезон с Абаскалем»

Экс-футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался относительно будущего главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Спартаку» надо доиграть сезон с Абаскалем. Его надо оставлять, выбрать совместное направление развития. Руководство тоже новое, Абаскаль - молодой специалист. Совместно могут изменить ход», - передает слова Ещенко «Чемпионат».

Напомним, что после 18 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В первом матче чемпионата страны после перерыва «народная команда» на выезде встретится с петербургским «Зенитом».