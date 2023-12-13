Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рахимов рассказал, кто из игроков «Рубина» может уехать в Европу

13 Декабря 2023 • 11:03 Комментировать
Балтика
0:1
Рубин

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, кто из игроков его команды имеет возможность продолжить карьеру в Европе.

«Это Вуячич и Иву. Также мы видим высокий потенциал у Чумича — это нестандартность действий, дриблинга, скорость. Но и ему есть в чём прибавлять», — приводит слова Рахимова «Татар Информ».

Также специалист отметил, что албанский нападающий Мирлинд Даку не планирует в ближайшее время покидать «Рубин».

После 18 туров РПЛ «Рубин» расположился на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта 2024 года. Первыми соперником казанцев по весенней части сезона станет лидер турнира «Краснодар».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов Мирлинд Даку Игор Вуячич Иву Угочкву Никола Чумич ещё теги

Новости по матчу

11 Декабря
18:30
Алексей Попов назвал самую скучную команду РПЛ
15:51
Алексей Попов оценил результаты «Рубина»
10 Декабря
22:15
Рахимов: «По организации игры команда, конечно же, сделала хороший шаг вперёд»
22:06
Игнашевич: «Сделаем все от себя зависящее на сборах»
22:04
«Рубин» и «Зенит» - лучшие команды РПЛ по очкам в последние восемь туров
21:59
Бистрович: «Мы пропустили много простых мячей»
21:53
Даку: «Знал, что в тот момент такая передача последует»
21:43
«Сочи» и «Балтика» завершили первую часть сезона РПЛ в зоне вылета
21:39
«Балтика» после поражения от «Рубина» уходит на зимовку в зоне вылета
19:58
«Рубин» быстро забил после ошибки обороны «Балтики»
19:15
«Балтика» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
18:49
«Балтика» и «Рубин» огласили стартовые составы
11:10
Тихонов считает, что в матче «Балтики» и «Рубина» много голов забито не будет
02:11
Балтика - Рубин: где смотреть прямую трансляцию онлайн
09 Декабря
16:50
​Рискованная ставка и прогноз на матч Балтика — Рубин чемпионата России — 10 декабря 2023
01:29
Прогноз и ставка на точный счёт на матч Балтика — Рубин РПЛ — 10 декабря 2023
08 Декабря
12:03
Журналист Бабичев: «Сейчас о Слуцком говорят намного больше, чем когда он был в спорте»
07 Декабря
17:51
​КДК пока не вынес решение по ситуации с формой «Рубина»
13:30
Олег Иванов — о Дзагоеве: «Алан уже реально устал»
10:44
Равиль Измайлов высказался о своём возможном назначении на пост гендиректора «Балтики»
00:13
​Актуальная ставка и прогноз на матч Балтика – Рубин чемпионата России 10 декабря 2023
05 Декабря
16:57
Форвард «Рубина» Фамейе: Слуцкий — фантастический тренер, у него особый стиль
14:35
Иванов рассказал, за счёт чего преобразился «Рубин»
11:18
Олег Иванов: «Меня не устраивает игровое время в «Рубине»
10:51
Кабутов: «Мы могли быть выше в таблице, и игра с «Динамо» это показала»
10:15
​Стало известно, какие матчи РПЛ ближайшего тура покажет «Матч ТВ» в прямом эфире
10:09
Олег Иванов заявил, что после завершения карьеры может стать таксистом или дальнобойщиком
03 Декабря
16:47
​Весь 18-й тур РПЛ могут перенести 1
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 13 Декабря
11:18 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Спартак» будет четвёртым или пятым в ближайшие пять лет»
11:17 · Россия. Премьер-лига
Мирзов: «Грустно, что Федун отошёл от футбольных дел»
11:10 · Россия. Премьер-лига
Ещенко: «Спартаку» надо доиграть сезон с Абаскалем»
11:03 · Россия. Премьер-лига
Рахимов рассказал, кто из игроков «Рубина» может уехать в Европу
10:45 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» Мантуан: «Главный раздражитель — это «Спартак»
10:40 · Россия. Премьер-лига
Ещенко подвёл итоги первой половины сезона РПЛ
10:26 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» прокомментировали новость об уходе Вендела
10:13 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» Мантуан: «Мы прекрасно понимаем, что не показываем той яркой игры, которую привыкли видеть болельщики»
09:56 · Россия. Премьер-лига
Мантуан: «Краснодар» — достойный конкурент в борьбе за золото»
09:36 · Россия. Премьер-лига
Булыкин оценил перспективы московских команд в РПЛ
09:18 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Лидерство «Краснодара» неожиданно»
09:16 · Россия. Премьер-лига
Вендел решил уйти из «Зенита» 2
08:10 · Россия. Премьер-лига
Андреев: «Смена главного тренера повлияла на результаты «Оренбурга»
00:25 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» проведёт все зимние сборы в Турции
12 Декабря
23:53 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Файзуллаев демонстрирует очень хорошую игру»
Все новости
Рекомендуем