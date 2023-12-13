Рахимов рассказал, кто из игроков «Рубина» может уехать в Европу

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, кто из игроков его команды имеет возможность продолжить карьеру в Европе.

«Это Вуячич и Иву. Также мы видим высокий потенциал у Чумича — это нестандартность действий, дриблинга, скорость. Но и ему есть в чём прибавлять», — приводит слова Рахимова «Татар Информ».

Также специалист отметил, что албанский нападающий Мирлинд Даку не планирует в ближайшее время покидать «Рубин».

После 18 туров РПЛ «Рубин» расположился на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта 2024 года. Первыми соперником казанцев по весенней части сезона станет лидер турнира «Краснодар».