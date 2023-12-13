Ещенко подвёл итоги первой половины сезона РПЛ

Экс-защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о первой половине нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«Чемпионат интересный как наверху таблицы, так и в нижней части. Никто не ожидал, что «Сочи» будет на последнем месте. Хороший и запоминающийся будет чемпионат. Дальше только интереснее», - передает слова Ещенко «Чемпионат».

После 18 туров чемпионата России лидирует «Краснодар», набравший 38 баллов. На второй позиции с 36 очками находится петербургский «Зенит». Топ-3 замыкает московское «Динамо». Матчи Премьер-лиги возобновятся в начале марта.