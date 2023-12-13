На судей с кулаками: Самая опасная футбольная профессия

В прошедший вторник футбольный мир облетела весть об аресте президента турецкого футбольного клуба «Анкарагюджю» Фарука Коджи и ещё двух подозреваемых в совершении акта насилия в отношении судьи матча чемпионата Турции. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о случаях насилия в адрес судей во время и после окончания футбольных матчей.

Увели полицейские

Шла середина второго тайма матча чемпионата Румынии между блиставшей на европейском уровне «Тимишоарой» и бухарестским «Рапидом». Последовала некоторая пауза в игре, ею и воспользовался форвард «Тимишоары» Ионел Ганя. Он схватил рефери за свисток и лицо и пытался вытеснить того с поля. Партнёры попытались остановить его, но эпизод был локализован лишь после того, как игроку показали вторую жёлтую карточку и в сопровождении четырёх полицейских вывели с поля. Ни игроки своей команды, ни тем более противника, ни судья не стали связываться с не сдержавшимся форвардом. 22 матча дисквалификации – весьма достойное наказание для скандального форварда сборной Румынии.

Смотри в глаза ребятам

Эпизод, который случился по окончании матча 4-го тура чемпионата России сезона 1996 года между «Динамо» и «Аланией» в подтрибунном помещении стадиона «Динамо», вошёл в историю легендарных 90-х. Защитник хозяев Сергей Штанюк выбил мяч из-под ног форварда владикавказцев Анатолия Канищева. Тот упал не сразу, а спустя мгновения после того, как мяч выкатился за лицевую линию. В результате был назначен пенальти, после которого «Алания» сравняла счёт, и он не изменился до финального свистка. Сидевший сразу на двух президентских стульях Алексей Толстых «попросил» зайти в раздевалку своей команды арбитра встречи Юрия Чеботарёва – «посмотреть в глаза игрокам». После чего на арбитра кто-то из персонала московского клуба оказал физическое воздействие. В результате Чеботарёв потерял сознание на несколько секунд. Случай вызвал огромный резонанс. На созванной конференции ПФЛ шло голосование за отстранение от должности президента ПФЛ Толстых. Предусмотрительно он сам подал в отставку. Касательно назначенного пенальти голоса представителей судейско-экспертной комиссии разделились. Трое членов комиссии считали, что Чеботарёв поступил правильно, а трое не поддержали его решение.

Коллективное воздействие

В предпоследнем, 37-м туре чемпионата Испании сезона 2012 года между «Гранадой» и мадридским «Реалом» рефери удалил игрока хозяев. Этот эпизод вызвал коллективное нападение игроков «Гранады» на главного судью. Боковые судьи попытались заступиться и вывести коллегу из массы распоясавшихся футболистов. В уходящих в подтрибунное помещение судей полетели бутылки, одна из которых угодила в лицо одного рефери.

За не показанную «красную»

Итальянский футболист Паоло Ди Канио после игрового столкновения и словесного выяснения отношений получил локтем в лицо от представителя лондонского «Арсенала». Ответ от игрока «Шеффилда» не заставил себя ждать. В общем-то обычный эпизод заслуживает внимания тем, что главный судья показал красную карточку только одному из двух разгорячённых игроков и в результате поплатился «за невнимательность». Узрев несправедливость, капитан «Шеффилда» толкнул судью, да так, что тот упал на газон. Ди Канио получил 11 матчей дисквалификации.

Работа рефери всегда связана с трудностями. Болельщики, игроки, представители команд – все они намерены воздействовать на арбитров. Правда, не стоит забывать, что недостойное поведение всегда ведёт к неизбежному длительному наказанию.

Случаи воздействия на футбольных арбитров

№ Футболист (амплуа), представитель клуба Страна Матч Год 1 Ионел Ганя, нападающий Румыния «Тимишоара» – «Рапид» (Бухарест) 2007 2 Алексей Толстых, президент «Динамо» и ПФЛ Россия «Динамо» (Москва) – «Алания» 1996 3 Игроки «Гранады» Испания «Гранада» – «Реал» (Мадрид) 2012 4 Паоло Ди Канио Англия «Шеффилд Уэнсдей» – «Арсенал» 1998

Президент «Анкарагюджю» после матча избил арбитра ФИФА

Экс-арбитр ФИФА: «Президента «Анкарагюджю» должны пожизненно отстранить от футбола»

Константин Лицин