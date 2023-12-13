В «Зените» прокомментировали новость об уходе Вендела

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость о том, что бразильский полузащитник Вендел решил покинуть клуб и продолжить карьеру на родине.

«Вендел просил отпустить его во «Фламенго»? Это пустопорожние слухи. Планирует ли он вернуться в «Зенит» после отпуска? Спросите у Вендела», - передает слова руководителя «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 26-летний бразильский хавбек сыграл 16 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча и пять голевых передач.

По итогам 18 туров чемпионата страны «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице.

Вендел решил уйти из «Зенита»