Андреев: «Смена главного тренера повлияла на результаты «Оренбурга»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о выступлении команды в первой части сезона чемпионата России.

«Смена главного тренера повлияла на результаты. Сейчас мы идем в зоне стыковых матчей, а Давид Деограсия пытается исправить ситуацию. Мы сделали выводы», - приводит слова функционера Sport24.

Напомним, что сезон команда начала под руководством Иржи Ярошика. Затем чеха уволили, а вакантное место рулевого занял испанец Давид Деограсия.

По итогам 18 туров Российской премьер-лиги «Оренбург» набрал 15 баллов и находится на 14-й строчке в турнирной таблице.