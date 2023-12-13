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«Ахмат» проведёт все зимние сборы в Турции

13 Декабря 2023 • 00:25 Комментировать

Пресс-служба грозненского «Ахмата» рассказала о планах команды на зимние сборы в начале 2024 года.

Сообщается, что все три лагеря команда проведёт в Турции в период с 10 января по 21 февраля. В их рамках состоятся восемь контрольных матчей. Соперниками по двум из них станут «Алания» и «Краснодар-2».

После 18-ти туров Российской премьер-лиги подопечные Мирослава Ромащенко находятся на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата. Вторую часть сезона РПЛ «Ахмат» начнёт с домашнего матча против «Урала» в марте следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмат
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