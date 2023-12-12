Масалитин: «Файзуллаев демонстрирует очень хорошую игру»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин оценил попадание вингера «армейцев» Аббосбека Файзуллаева в список номинантов на звание лучшего молодого игрока года по версии IFFHS.

«Файзуллаев демонстрирует очень хорошую игру. Это хорошо, что он стал номинантом, что его отметили. Но понятно, что победит Джуд Беллингем. В одну калитку и без шансов. А то, что на игру Файзуллаева обратили внимание, это очень хорошо», — приводит слова эксперта «Матч ТВ».

Масалитин отметил работу селекционного отдела «армейцев», поскольку игрок хорошо вписался в систему московского клуба.

Напомним, что узбекский полузащитник ЦСКА вошёл в число 26-ти претендентов вместе с такими игроками, как Джуд Беллингем, Гави, Джамал Мусиала и Алехандро Гарначо.