Васютин вспомнил об игре против Холанна в Норвегии

Вратарь петербургского «Зенита» Александр Васютин вспомнил об игре против Эрлинга Холанна в норвежском чемпионате.

«Детали как-то стёрлись из памяти, но точно помню, что он ещё два или три раза попал в каркас ворот. Накануне партнёры рассказывали и про Холанна, и про тренера Сульшера. Говорили, что Холанн просто голевая машина», — рассказал вратарь в интервью «Спорт день за днём».

По его словам, к тому моменту уже было известно, что форвард переедет в «Ред Булл Зальцбург», отметив хорошие отзывы об Эрлинге и Уле Гуннаре Сульшере, находившемся на должности тренера.

Напомним, что Васютин выступал в Норвегии за «Сарпсборг». Очный матч против «Мольде» Холанна завершился со счётом 2:2.