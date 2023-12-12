Васютин: Пять-шесть шведских клубов не были бы мальчиками для битья в РПЛ

Вратарь петербургского «Зенита» Александр Васютин сравнил уровень Российской премьер-лиги с чемпионатами Финляндии, Швеции и Норвегии.

«В целом, наверное, РПЛ выше, но точно скажу, что первые 5-6 команд из шведской лиги не были бы мальчиками для битья у нас», — приводит слова голкипера «Спорт день за днём».

По мнению Васютина, чемпионат Финляндии является самым слабым среди скандинавских, а уровень норвежского клубного футбола ниже, чем в Швеции.

Напомним, что вратарь «сине-бело-голубых» выступал за финский «Лахти», норвежский «Сарпсборг» и шведский «Юргорден». В нынешнем сезоне в составе клуба из «Северной столицы» Васютин провёл пять матчей в рамках всех состязаний.