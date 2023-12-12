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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Васютин: Пять-шесть шведских клубов не были бы мальчиками для битья в РПЛ

12 Декабря 2023 • 22:25 Комментировать

Вратарь петербургского «Зенита» Александр Васютин сравнил уровень Российской премьер-лиги с чемпионатами Финляндии, Швеции и Норвегии.

«В целом, наверное, РПЛ выше, но точно скажу, что первые 5-6 команд из шведской лиги не были бы мальчиками для битья у нас», — приводит слова голкипера «Спорт день за днём».

По мнению Васютина, чемпионат Финляндии является самым слабым среди скандинавских, а уровень норвежского клубного футбола ниже, чем в Швеции.

Напомним, что вратарь «сине-бело-голубых» выступал за финский «Лахти», норвежский «Сарпсборг» и шведский «Юргорден». В нынешнем сезоне в составе клуба из «Северной столицы» Васютин провёл пять матчей в рамках всех состязаний.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Чемпионат Норвегии чемпионат Финляндии Александр Васютин чемпионат Швеции ещё теги
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