Талалаев рассказал, в чём разница быть тренером клуба и тренером сборной

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев рассказал, в чём разница между тем, чтобы тренировать сборную и тренировать отдельный футбольный клуб.

«Тренерство в клубе и сборной — разные профессии. В клубах ты развиваешь игрока, а в сборной надо достигать максимального результата и можно закрыть глаза на развитие», - размышляет Талалаев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что главный тренер сборной России Валерий Карпин сейчас совмещает посты главного тренера «Ростова» и главного тренера сборной России.

«Если нет задачи максимального результата в сборной, то можно и совмещать», - подчёркивает Талалаев.