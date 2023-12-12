Радимов: У «Динамо» перебор очков

Экс-футболист «Динамо» Владислав Радимов оценил результаты «бело-голубых» в первой половине сезона.

«Кажется, что тут даже перебор очков. Ушел Захарян, пришло много новичков, новый тренер, были интересные решения, как перевод Лаксальта в опорную зону — в целом молодцы. Если укрепятся в трансферное окно, то можно попробовать зацепиться за первое место», — написал Радимов в своем телеграм-канале.

«Динамо» ушло на зимний перерыв, находясь на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе «бело-голубых» 32 очка после 18 туров.

Стоит сказать, что команда Марцела Лички ни разу не проиграла в последних 12 встречах во всех турнирах.