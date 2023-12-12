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Радимов: «С таким подбором игроков «Спартак» должен быть в лидерах»

12 Декабря 2023 • 21:39 Комментировать

Футбольный эксперт Владислав Радимов прокомментировал результаты московского «Спартака» в первой части сезона.

«Команду лихорадит, стабильности не хватает катастрофически. С таким подбором игроков должны быть в лидерах. Поработают прилично и могут догнать лидеров», — написал Радимов в своем телеграм-канале.

По мнению бывшего футболиста, лучшую свою игру «Спартак» показал лишь в 18-м туре в матче с «Крыльями Советов», который завершился крупной победой «красно-белых» со счетом 3:0.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в копилке 30 очков. Отметим, что отставание от третьей позиции составляет всего два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владислав Радимов
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