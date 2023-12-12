Радимов: Если «Сочи» не усилится, то отправится в ФНЛ

Российский тренер Владислав Радимов высказался о результатах «Сочи» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги. В 18 играх южане смогли одержать всего три победы.

«Спортивный блок провалил сезон, не было усиления, нападение не соответствует уровню. Так что Хохлов и Точилин тут ни при чем, вопрос не в тренерах. Если зимой не усилятся, то в ФНЛ дорога», — написал Радимов в своем телеграм-канале.

После 18 туров «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 11 очков.

Стоит сказать, что перед зимней паузой «Сочи» уволил Александра Точилина с поста главного тренера.