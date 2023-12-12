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Магкеев — о Гилерме и Дзюбе: «Остались динозавры в «Локомотиве»

12 Декабря 2023 • 21:23 Комментировать

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал, кто прозвал дедом нападающего команды Артёма Дзюбу.

«Кто назвал его дедом? На меня намекаешь? Было дело! А что, он не дед для нашей команды? Он и Гилерме — два деда. Остались динозавры в нашей команде», — сказал Магкеев в эфире «Матч ТВ».

На текущий момент Дзюбе 35 лет, а Гилерме — 37. Стоит сказать, что российский форвард выступает за «Локомотив» с февраля этого года, а бразилец защищает цвета «железнодорожников» с 2007 года.

После 18 туров подопечные Михаила Галактионова занимают четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 31 очко.

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Локомотив Москва Артём Дзюба Гилерме Станислав Магкеев ещё теги
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