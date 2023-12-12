Агент Ренана опроверг новость об его уходе в «Вест Хэм»

Во вторник вечером СМИ начали массово распространять информацию от портала UOL о том, что защитник питерского «Зенита» Роберт Ренан отправится в лондонский «Вест Хэм».

«Ренан переходит в «Вест Хэм»? Это ложь», - говорит порталу Sport24 агент Роберта Луис Фернандо Гарсия.

Напомним, сообщалось, что Ренан перейдёт в «Вест Хэм» из «Зенита», но не напрямую, а транзитом через свой бывший клуб в Бразилии - «Кортинтианс». А уже после футболист сможет перебраться в английский столичный клуб.

Сообщалось даже то, сколько «Зенит» сможет заработать на игроке, который стал не нужен Сергею Семаку.