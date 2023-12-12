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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев: Сперцян и Тюкавин приносили своим командам необходимый результат

12 Декабря 2023 • 20:55 Комментировать

Известный российский тренер Борис Игнатьев рассказал, какие футболисты оставили о себе приятное впечатление в этом сезоне РПЛ.

По словам специалиста, ему по душе пришелся хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян, а также нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

«Эти два молодых, перспективных и талантливых игрока выделялись своей уверенностью, надежностью, умением и определенным техническим образованием», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

Как отметил эксперт, эти игроки добывали нужный результат для своих  команд.

Напомним, Российская премьер-лига ушла на длительный зимний перерыв. По итогам 18 туров на вершине таблице находится «Краснодар», а его преследователями являются «Зенит» и «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва Борис Игнатьев Константин Тюкавин Эдуард Сперцян ещё теги
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