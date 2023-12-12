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Рибалта не уверен, что нужно идти в «Спартак» слухи

12 Декабря 2023 • 20:40 Комментировать

Испанский менеджер Хавьер Рибалта пока не торопится становиться новым спортивным директором московского «Спартака».

Как стало известно Sport24, у 43-летнего Рибалты есть несколько вариантов в Европе, а «красно-белые» не предлагали испанцу никаких конкретных условий в ходе переговоров. По этой причине шансы функционера на приход в «Спартак» значительно снизились, сообщает источник.

Напомним, на данный момент столичный клуб ведет активные поиски нового спортивного директора. Стоит сказать, что пока неизвестно будущее Пола Эшуорта, который на данный момент занимает эту должность.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Хавьер Рибалта
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