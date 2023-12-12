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Стало известно, сколько заработает «Зенит» на продаже Ренана слухи

12 Декабря 2023 • 20:19 Комментировать

Бразильский защитник «Зенита» Роберт Ренан скоро сменит клубную прописку.

Ранее сообщалось, что 20-летний футболист транзитом через «Коринтианс» перейдет в английский «Вест Хэм». Отмечалось, что сумма сделки составит 25 миллионов евро.

Как утверждает Gazeta Esportiva, «сине-бело-голубые» заработают на трансфере только 20 миллионов евро. По сведениям источника, «Зениту» принадлежит 80% прав на Ренана, остальные 20% — «Коринтиансу».

В сезоне-2023/24 бразилец появился на поле в восьми встречах с учетом всех турниров и получил одну желтую карточку.

Контракт Ренана с «Зенитом» рассчитан до 2028 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Коринтианс Вест Хэм Роберт Ренан трансферы футбола состоявшиеся - зима 2024 ещё теги
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