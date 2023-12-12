Масалитин заявил, что Файзуллаев зимой может покинуть ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о будущем нападающего «армейцев» Аббосбека Файзуллаева, который на высоком уровне провёл первую часть сезона в РПЛ.

«Селекционная служба отлично сработала. Файзуллаев засветился и обратил на себя внимание. На него будет спрос и может поступить хорошее предложение. Возможно, трансфер из ЦСКА будет уже зимой», — приводит слова Масалитина «Чемпионат».

При этом эксперт заявил, что хотел бы видеть Файзуллаева в ЦСКА еще минимум полтора сезона.

20-летний футболист присоединился к «армейцам» в августе 2023 года. За это время он провел 18 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть результативных передач.