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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин заявил, что Файзуллаев зимой может покинуть ЦСКА

12 Декабря 2023 • 20:09 Комментировать (2)

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о будущем нападающего «армейцев» Аббосбека Файзуллаева, который на высоком уровне провёл первую часть сезона в РПЛ.

«Селекционная служба отлично сработала. Файзуллаев засветился и обратил на себя внимание. На него будет спрос и может поступить хорошее предложение. Возможно, трансфер из ЦСКА будет уже зимой», — приводит слова Масалитина «Чемпионат».

При этом эксперт заявил, что хотел бы видеть Файзуллаева в ЦСКА еще минимум полтора сезона.

20-летний футболист присоединился к «армейцам» в августе 2023 года. За это время он провел 18 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин Аббосбек Файзуллаев ещё теги
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Комментарии (2)
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ингерман
12 Декабря 2023 в 20:12
ай.. в сериал? или в лл? хе..
TEREX
12 Декабря 2023 в 21:12
ты чЁ бро..)) в сочи иво бирут..гаварит фсю жысть мичтал увидать море..и паиграть на писке ф фуцбол..))
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