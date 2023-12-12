Источник: Ренан перейдёт в «Вест Хэм»

20-летний защитник питерского «Зенита» Роберт Ренан переходит в клуб Английской премьер-лиги, лондонский «Вест Хэм» за 25 млн евро. Об этом рапортует UOL.

Но прямым переход Ренана из питерского клуба в стан «молотобойцев» не будет. Сперва защитник уйдёт в аренду в свой бывший клуб, «Кортинтианс», а уже после проследует в направлении Лондона. Всё дело в экономических санкциях, которые введены против России в текущих реалиях.

Напомним, что Ренан провёл в этом сезоне всего лишь восемь официальных матчей за питерский клуб. Его стоимость, согласно порталу Transfermarkt – 9 млн евро. Ранее его агент не смог подтвердить то, что футболист доиграет сезон в Питере.