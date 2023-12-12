Ярошик: «Акинфеев будет играть до 42 лет»

Бывший игрок столичного ЦСКА и самарских «Крыльев Советов» Иржи Ярошик предположил, что ветеран и лидер «армейцев» Игорь Акинфеев будет играть на профессиональном уровне ещё пять лет – до возраста 42 лет.

«Ещё лет пять должен поиграть, до 42 лет. Не говорю, что ему легко, но его поведение - как у настоящего профессионала. Он мотивирован по-прежнему. А ещё хорошо знает, как играть и как тренироваться», - говорит Ярошик Metaratings, добавляя, что при этом Игорь играет и в одном из лучших клубов России.

Напомним, что Акинфеев по сей день является основным голкипером ЦСКА. В этом сезоне в активе Игоря набралось 17 официальных матчей, в рамках которых он пропустил 20 мячей.