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Агент Ренана не подтвердил, что защитник доиграет сезон в «Зените»

12 Декабря 2023 • 19:25 Комментировать

Агент молодого защитника питерского «Зенита» Роберта Ренана Луис Фернандо Гарсия высказался о будущем своего клиента.

«Я не могу подтвердить, что он доиграет сезон в «Зените», - сказал агент порталу Metaratings.

Напомним, что Ренан в этом сезоне потерял своё место в основе питерцев и довольно редко появляется на поле. На его счету всего лишь восемь официальных матчей во всех турнирах, в которых результативными действиями он не отметился. Роберту 20 лет, пополнил состав питерцев он прошлой зимой, перейдя из «Коринтианса». Контракт молодого футболиста с клубом рассчитан до середины лета 2028 года.

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