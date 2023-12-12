Аршавин: Меня раздражает присутствие Быстрова в моей жизни

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о своём бывшем напарнике по команде Владимире Быстрове.

Напомним, оба экс-игрока приняли участие в матче звезд Континентальной хоккейной лиги.

«Сильно ли напрягало присутствие Быстрова на тренерской скамейке в матче звезд? Вообще раздражает его присутствие в моей жизни. Но, что делать — приходится терпеть», — заявил Аршавин «РБ Спорту».

Стоит сказать, что Аршавин и Быстров часто появляются вместе в различных студиях на телеканале «Матч ТВ».

На данный момент Аршавин занимает пост заместителя генерального директора «Зенита», а Быстров является тренером юношеской сборной России.