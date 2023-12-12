«Спартак» и «Динамо» следят за молодым сербским форвардом

Московские «Спартак» и «Динамо» обратили взор на молодого футболиста из белградского ИМТ Милоша Луковича. Новостью об этом делится инсайдер Иван Карпов по своим информационным каналам.

Луковичу всего лишь 18 лет. В прошлом сезоне он помог своей команде выйти в Суперлигу (43 игры, 17 голов и три ассиста передачи и звание лучшего игрока плюс капитанская повязка). В сезоне текущем за 18 матчей молодой серб оформил уже девять голов и один ассист.

«Пару недель назад Пол Эшуорт был в Белграде и общался с сербами насчет Луковича. ИМТ хочет выручить за него в районе 6 млн евро, в клубе уже отклонили предложение шведского «Мальме» на 2 млн», - поясняет Карпов.