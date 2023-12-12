Аленичев восхитился плотностью турнирной таблицы РПЛ

Бывший российский футболист Дмитрий Аленичев отметил черту текущего сезона РПЛ, которая вызывает у него восхищение. Это невероятная плотность турнирной таблицы.

«В таблице очень плотная борьба идет. Поэтому и расклад может меняться каждый тур. Я считаю, это хорошо, это интересно болельщикам, потому что есть интрига и непонятно, кто какое место займет», - говорит Аленичев в комментарии для ТАСС.

Напомним, что сейчас третью команду РПЛ, московское «Динамо» отделяют четыре очка от команды с восьмого места. Такой является московский ЦСКА. Также плотная дистанция между лидерами первенства – всего два очка отделяют «Краснодар» с первого места от «Зенита» со второго.