Булыкин: У «Сочи» критическая ситуация

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о главном разочаровании по итогам первой части чемпионата России.

«Главным разочарованием текущего сезона явно является «Сочи». Вряд ли кто-то ожидал их там увидеть после прошлого сезона. Сейчас ситуация критическая», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Как считает эксперт, если «Сочи» возглавит иностранный специалист, который не в состоянии подготовить команду в зимний перерыв, то у южан все может плохо закончиться.

В 18 турах «Сочи» набрал 11 очков и занимает последнее место в чемпионате России. Отставание от зоны стыковых матчей составляет четыре очка, а от спасательного 12-го места — восемь.