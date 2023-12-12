Орещук предположил, кто из РПЛ будет активнее всех на трансферном рынке

Футбольный функционер и агент Роман Орещук сделал предположение касательно того, кто из клубов Российской премьер-лиги будет активнее всех зимой на трансферном рынке.

«Думаю, очень будет активна «Балтика», так как клубу выделили очень хороший бюджет, а ещё туда зашло агентство Германа Ткаченко, чтобы они занимались комплектованием состава», - говорит Орещук для Legalbet.

Напомним, что «Балтика» идёт на 15-м месте турнирной таблицы, а это зона вылета, ниже - только лишь один клуб РПЛ, «Сочи». Отставание от «Оренбурга» с 14 места составляет два балла. Возглавляет калининградскую команду молодой тренер Сергей Игнашевич.