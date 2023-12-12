Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги первого этапа РПЛ.

- «Краснодар» лидирует неожиданно и при этом заслуженно. Перед сезоном, когда делались прогнозы, мало кто предполагал, что «Краснодар» закончит первую часть чемпионата на первом месте. Но команда стабилизировала свою игру, нашла идеальный баланс между атакой и обороной.

Многим казалось, что «Зенит» без проблем пройдет весь чемпионат, но оказывается не так. Второе место по итогам первого этапа не стало для «Зенита» трагедией, но это повод задуматься и сделать соответствующие выводы. Весной намечается интересная борьба за попадание в тройку. Команды с третьего места по восьмое сейчас идут плотной группой.

Тот же «Локомотив» при удачном раскладе поборется за медали. Сможет ли «Динамо» претендовать на них? Для этого надо вторую часть чемпионата провести стабильно и без срывов. Всё-таки в начале сезона динамовцев лихорадило, команда искала свою игру, в связи с чем растеряла много очков. У всех клубов многое зависит от того, как пройдут зимние сборы и селекционная кампания.

Турнирную таблицу чемпионата России можно посмотреть здесь.