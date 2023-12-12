Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Биджиев: «Краснодар» нашёл идеальный баланс» эксклюзив

12 Декабря 2023 • 18:26 Комментировать

Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги первого этапа РПЛ.

- «Краснодар» лидирует неожиданно и при этом заслуженно. Перед сезоном, когда делались прогнозы, мало кто предполагал, что «Краснодар» закончит первую часть чемпионата на первом месте. Но команда стабилизировала свою игру, нашла идеальный баланс между атакой и обороной.

Многим казалось, что «Зенит» без проблем пройдет весь чемпионат, но оказывается не так. Второе место по итогам первого этапа не стало для «Зенита» трагедией, но это повод задуматься и сделать соответствующие выводы. Весной намечается интересная борьба за попадание в тройку. Команды с третьего места по восьмое сейчас идут плотной группой.

Тот же «Локомотив» при удачном раскладе поборется за медали. Сможет ли «Динамо» претендовать на них? Для этого надо вторую часть чемпионата провести стабильно и без срывов. Всё-таки в начале сезона динамовцев лихорадило, команда искала свою игру, в связи с чем растеряла много очков. У всех клубов многое зависит от того, как пройдут зимние сборы и селекционная кампания.

Турнирную таблицу чемпионата России можно посмотреть здесь.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России Хасанби Биджиев РПЛ ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 12 Декабря
20:09 · Россия. Премьер-лига
Масалитин заявил, что Файзуллаев зимой может покинуть ЦСКА
19:52 · Россия. Премьер-лига
Источник: Ренан перейдёт в «Вест Хэм»
19:33 · Россия. Премьер-лига
Ярошик: «Акинфеев будет играть до 42 лет»
19:25 · Россия. Премьер-лига
Агент Ренана не подтвердил, что защитник доиграет сезон в «Зените»
19:21 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: Меня раздражает присутствие Быстрова в моей жизни
19:12 · Кубок России
Промес пропустит матч звёзд Кубка России — известна причина
19:05 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» и «Динамо» следят за молодым сербским форвардом
18:58 · Россия. Премьер-лига
Аленичев восхитился плотностью турнирной таблицы РПЛ
18:52 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: У «Сочи» критическая ситуация
18:40 · Россия. Мелбет-Первая лига
Воспитанник красноярского футбола стал спортивным директором «Енисея» официально
18:27 · Россия. Премьер-лига
Орещук предположил, кто из РПЛ будет активнее всех на трансферном рынке
18:22 · Россия. Премьер-лига
Казаев близок к уходу из «Балтики», у него есть два варианта
18:17 · Россия. Премьер-лига
Генич предположил, когда решится судьба Абаскаля в «Спартаке»
18:16 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов рассказал, где «Урал» проведёт зимние сборы
18:10 · Россия. Премьер-лига
Генич — о молчании Эшуорта: «Это ненормально для такого большого клуба»
Все новости
Рекомендуем